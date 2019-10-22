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1 saat önce

Rusya ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda teröristlerin çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda çekilme devam ediyor.

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Rusya ziyareti öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda teröristlerin çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda çekilme devam ediyor. Savunma Bakanımdan aldığım son bilgilere göre, 700-800 civarı terörist için çekilme söz konusu. Bin 200 - bin 300 civarında teröris için ise süratle çıkmaya devam ediyorlar. Bunların tamamı çıkacak, çıkmadan bu iş bitmez" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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