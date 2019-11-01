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Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapım patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapım patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Şu ana kadar 400'den fazla mayın ve El Yapımı Patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir.
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