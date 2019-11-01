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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Van kırsalında, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:34 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Van kırsalında, "KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "Gri Liste'de" yer alan Karker kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir.
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