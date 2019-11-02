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6 saat önce

Şehir Hatları: Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir.

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Şehir Hatları:  Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz saat 16.00 itibariyle iptal edilmiştir.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:25 Kaynak: DHA
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