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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesinde; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:26 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesinde; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye'de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı açıklandı.
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