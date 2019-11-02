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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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