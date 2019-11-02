Son Dakika Haberleri: FLAŞ
Son Dakika Güncel FLAŞ

FLAŞ

6 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

FLAŞ, System.String[]

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'de şüpheli ölüm: 2 çocuk annesi kadın banyoda hareketsiz halde yatarken bulundu
Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu Konya'da son 2 günde, 3 bebek ile 2 yaşındaki bir kız çocuğu terk edilmiş halde bulundu Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 03:19:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FLAŞ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]