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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
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