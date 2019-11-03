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7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Lice kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylece, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
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