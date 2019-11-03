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Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:18 Kaynak: DHA
Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı
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