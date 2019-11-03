İçişleri Bakanlığı: DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 7 kişi, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.