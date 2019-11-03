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7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı: DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 7 kişi, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
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