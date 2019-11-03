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İçişleri Bakanlığı: Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:17 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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