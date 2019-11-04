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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8'e gerileyecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:41 Kaynak: DHA
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8'e gerileyecek.
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