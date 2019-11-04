Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş

flaş

6 saat önce

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8'e gerileyecek.

flaş, System.String[]

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8'e gerileyecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den "sigortalı askerlik" için kanun teklifi
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 16:09:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]