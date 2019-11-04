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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ekim ayında yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride 3, turuncu kategoride 3, gri kategoride 11 sözde üst düzey teröristin bulunduğu 175 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:50 Kaynak: DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ekim ayında yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride 3, turuncu kategoride 3, gri kategoride 11 sözde üst düzey teröristin bulunduğu 175 terörist etkisiz hale getirildi.
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