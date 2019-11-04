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CUMHURBAŞKANLIĞI: Amerika Birles¸ik Devletleri Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı tarafından yayımlanan 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda, PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yer verilmesine ragˆmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı s¸ekilde 15 Temmuz darbe giris¸iminin faili FETO¨'den...
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI: Amerika Birles¸ik Devletleri Dıs¸is¸leri Bakanlıgˆı tarafından yayımlanan 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda, PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yer verilmesine ragˆmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı s¸ekilde 15 Temmuz darbe giris¸iminin faili FETO¨'den so¨z edilmemektedir. Bu tavır, son do¨nemde o¨rneklerine c¸ok sık rastlamaktan dolayı u¨zu¨ntu¨lu¨ oldugˆumuz, tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biridir.
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