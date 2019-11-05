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7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2020 ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2020 ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.
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