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7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 2020 ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:  2020 ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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