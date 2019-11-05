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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin soruya, "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin soruya, "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:21 Kaynak: DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz
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