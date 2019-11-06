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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafından bunları yakaladık şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.
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