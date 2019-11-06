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7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafından bunları yakaladık şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:58 Kaynak: DHA
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