İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi.