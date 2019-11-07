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6 saat önce

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI:  Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle yer alan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı  İshak Özçaktu, Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi.


Diyarbakır, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:31 Kaynak: DHA
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