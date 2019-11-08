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7 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:59 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör örgütü PKK
'ya yönelik Diyarbakır
, Bingöl
ve Muş
'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı.
- Diyarbakır
Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı görüntülendi Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi