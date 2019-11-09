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7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığı: TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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