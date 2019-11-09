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İçişleri Bakanlığı: Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:56 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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