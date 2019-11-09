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İçişleri Bakanlığı: Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:04 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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