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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca  ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:04 Kaynak: DHA
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