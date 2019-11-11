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İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:35 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier'in ölümüyle ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır.
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