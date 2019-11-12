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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade etmeye başladık.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade etmeye başladık. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra onlar düşünsün" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:51 Kaynak: DHA
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