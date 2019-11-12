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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a gönderdiği ancak Yunanlıların kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröriste ilişkin, "Onlar bizi çok da ilgilendirmiyor, biz bunları göndermeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'a gönderdiği ancak Yunanlıların kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröriste ilişkin, "Onlar bizi çok da ilgilendirmiyor, biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Bunların başka planları da olabilir, onları da yeri geldiği zaman uygulamaya koyarız" dedi.
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