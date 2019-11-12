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Milli Savunma Bakanlığı: Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:48 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.
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