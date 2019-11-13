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7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır.

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İçişleri Bakanlığı: Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalındaki Faraşin Bölgesinde Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca KIRAN-6 Operasyonu başlatılmıştır.


İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Şırnak, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
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