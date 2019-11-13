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7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:14 Kaynak: DHA
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