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Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:45 Kaynak: DHA
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/ YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.
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