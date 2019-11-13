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6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir.

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Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/ YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:45 Kaynak: DHA
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MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
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