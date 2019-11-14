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MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.
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