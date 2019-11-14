Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.

flaş, System.String[]

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi.


Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Belözoğlu idmana dua ederek çıktı!
Yeni kimlikle ATM'den para çekilebilecek İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık Irak'ta bir gösterici, meydana aslanla indi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 17:14:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]