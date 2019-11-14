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6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YPG-PYD'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara'daki firma ile ilgili : Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, YPG-PYD'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara'daki firma ile ilgili : Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi. İdari soruşturma başlatıldı. Gerekli bulgularım güvenlik birimleriyle paylaşırız.


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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
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