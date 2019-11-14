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MSB: Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:59 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi.
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