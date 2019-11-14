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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü mesajından: "Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:25 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Kasım KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü mesajından: "Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü'nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız."
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