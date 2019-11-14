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6 saat önce

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.


Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:41 Kaynak: DHA
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