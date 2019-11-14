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7 saat önce

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9'uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.

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UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9'uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.


İzlanda, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
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