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UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9'uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:57 Kaynak: DHA
UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 9'uncu maçında İzlanda ile kendi sahasında 0-0 berabere kalan A Milli Takım, son maçlar öncesinde şampiyonaya gitmeyi garantiledi.
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