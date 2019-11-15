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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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