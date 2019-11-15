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7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Görese Dağı bölgesinde,  İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
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