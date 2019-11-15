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6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, "Biraz önce uçakla sınır dışı edildi" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, "Biraz önce uçakla sınır dışı edildi" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
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