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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, "Biraz önce uçakla sınır dışı edildi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:13 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, "Biraz önce uçakla sınır dışı edildi" dedi.
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