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Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:13 Kaynak: DHA
Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
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