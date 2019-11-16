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6 saat önce

MSB: Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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