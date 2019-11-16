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6 saat önce

AFAD verilerine göre; saat 21: 14'te merkez üssü Antalya'nın Elmalı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre; saat 21: 14'te merkez üssü Antalya'nın Elmalı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:28 Kaynak: DHA
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Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
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