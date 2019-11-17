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6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bıraktı.

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Milli Savunma Bakanlığı:  Türkiye, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ'lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bıraktı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:12 Kaynak: DHA
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