Son Dakika Haberleri: flaş!
Son Dakika Spor flaş! - Son Dakika Spor

flaş!

6 saat önce

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu ve son maçında A Milli Takım, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek grubu ikinci sırada noktaladı.

flaş!, System.String[]

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu ve son maçında A Milli Takım, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek grubu ikinci sırada noktaladı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Millet Bahçesi tartışması, Trabzon'da vatandaşları ikiye böldü: Sahada maç yapılsın mı? Yapılmasın mı?
Maçı 27-0 kazanan takımın hocasını kovdular Enes Ünal sosyal medyayı salladı İşte Türkiye'yi EURO 2020'de bekleyen muhtemel rakipler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 06:55:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]