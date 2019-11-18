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UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu ve son maçında A Milli Takım, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek grubu ikinci sırada noktaladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:36 Kaynak: DHA
UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10'uncu ve son maçında A Milli Takım, deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenerek grubu ikinci sırada noktaladı.
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