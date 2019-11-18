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6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.: Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.: Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:57 Kaynak: DHA
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