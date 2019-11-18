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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz. Nitekim, Harekat'ın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü.
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