Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz. Nitekim, Harekat'ın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü.