Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz.

flaş, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:   Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam yaratılmasına da öncülük ediyoruz. Nitekim, Harekat'ın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı
2014'teki DEAŞ baskınından sonra kapatılan Musul Başkonsolosluğu yeniden açılıyor Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]