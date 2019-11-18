flaş
6 saat önce
MSB: 'Bayrak bir milletin onurudur.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:15 Kaynak: DHA
MSB: 'Bayrak bir milletin onurudur.' Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.
Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü