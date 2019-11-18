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6 saat önce

MSB: 'Bayrak bir milletin onurudur.

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MSB: 'Bayrak bir milletin onurudur.' Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı'nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:15 Kaynak: DHA
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