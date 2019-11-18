flaş
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:02 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı: Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz.
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadının İslam'a ağır hakaretler ettiği ortaya çıktı Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu açıklandı! İşte Burak Özçivit'in rol arkadaşları Bardan kovulan alkollü adam, pompalı ile dehşet yaşattı