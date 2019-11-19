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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda  3 terörist, silahlarıyla  birlikte etkisiz hale getirilmiştir.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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